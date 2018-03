Corsi, pres.Empoli: “Napoli con difesa dell’Empoli? Orgoglioso come in altri casi”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Nella vittoria del Napoli contro la Lazio c’erano tre difensori dell’Empoli, Tonelli, Hysaj e Chiriches, più Zielinski. Siamo gratificati nel vedere che succedono queste cose, come Rugani che gioca in Champions o Eder che fa vincere la partita dell’Inter. Si vive di queste piccole cose in una piccola realtà come la nostra.

Se si va a vedere, le squadre di medio-bassa classifica sono quelle che fanno giocare più giovani e più italiani. Se passassimo alla Serie A a 18 squadre per esempio una cosa da valutare è quanti giocatori italiani in meno giocherebbero nella massima serie. E’ anche una questione economica, non abbiamo possibilità di andare a comprare campioni e sinceramente dall’estero arrivano tanti giocatori che sono normali, non più forti dei nostri.

Verdi? Simone è un grande giocatore. Io un’opportunità come il Napoli gli auguro che ricapiti. Oggi sarebbe andato in Europa League e l’anno prossimo in Champions. Non vorrei che fosse un’occasione persa per lui”.

