Corsi: “Sarri merita di andare in una delle prime quattro di Champions”

Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RMC ed ha parlato anche di Maurizio Sarri.

Andreazzoli è un po’ come Sarri?

“Non proprio, mi sembra più uno Spalletti o un Luis Enrique, allenatori con cui lui ha avuto esperienze alla Roma. Vedo in allenamento le differenze. Per esempio per come si muove la linea difensiva, non è integralista come Sarri. Ho liberato Maurizio quando sapevo che stava trattando con il Napoli e con il Milan, ho il rimpianto di non essermi fatto pagare neanche un caffè da De Laurentis (ride, ndr)”.

Sarri è arrivato terzo nella Panchina d’Oro 2016-2017….

“Al di là del podio mi auguro che sieda il prossimo anno su una delle panchine più importanti a livello europeo, nel caso non dovesse rimanere a Napoli. Si merita un’esperienza in una delle prime 4 squadre della Champions. È uno studioso di calcio, non rimane sempre della stessa idea, non è fermo. Credo stia preparando già qualcosa di nuovo da inserire nel ritiro estivo. Il PSG? Non posso dare un giudizio sul PSG, il mio mondo è l’Ascoli o la Salernitana. Lui è un grande professionista e il suo segreto è anche il gruppo con cui lavora, dei collaboratori di assolutà qualità. Ora non bisogna più gestire il gruppo, l’allentore deve incidere quotidianamente”

