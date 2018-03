Corsi: “Sarri reggerà la pressione. Napoli avvantaggiato fisicamente nel finale”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della lotta scudetto tra Napoli e Juventus, tra Sarri ed Allegri e del risultato della Panchina d’Oro.

“Sarri ha mostrato anche durante la sua carriera di reggere alle pressioni. Chiaramente a Napoli le pressioni sono molte di più, ma lui si chiude nel suo guscio di lavoro e studio per evitare di essere influenzato da fattori esterni che possono essere non positivi in questo momento. Anche Allegri è un tecnico che si lascia scivolare le vittorie e le sconfitte addosso facilmente. Sono grandi allenatori, la pressione la reggono.

Non credo che vincere la Panchina d’Oro sia fondamentale per gli stessi allenatori, l’importante è essere lì, tra i grandi del calcio. Non si sta parlando di una bocciatura per Sarri il terzo posto. Credo che conti molto di più guardare partita dopo partita questa corsa scudetto.

Il Napoli ha la fisicità per fare un grande finale di campionato, con giocatori leggeri che sopportano meglio il caldo, così come la Juve era avvantaggiata nella fase iniziale. Per il gioco che fa il Napoli, palla a terra, facendo spostare molto l’avversario ora che arriverà il caldo può portare vantaggi. E’ la stessa cosa che spero succeda per l’Empoli”.

