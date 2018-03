Costacurta: “Entro giugno annunceremo il CT. Tre i nomi in lizza”

La FIGC è alla ricerca del nuoco CT della Nazionale Italiana.

Non sarà facile ma Alessandro Costacurta in conferenza stampa ha dichiarato che la decisione verrà annunciata a giugno: “Contiamo di annunciare il nuovo c.t. entro giugno. I nomi sono quelli di Conte, Mancini o Di Biagio, non ce ne sono altri. Conte? Non ho mai detto di preferirlo agli altri, ho solo detto che, avendo già lavoranto in Nazionale, ha i parametri giusto.

Buffon? Sono d’accordo di non lasciare come ultima immagine di Buffon in Nazionale la serata con la Svezia. A Di Biagio abbiamo dato la possibilità di scegliere ciò che ritiene meglio per queste due amichevoli”.

