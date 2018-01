Coutinho non convocato e sempre più vicino al Barça. Può liberarsi un obiettivo del Napoli

Klopp non ha convocato Coutinho per la sfida tra Liverpool e Burnley. Pare sempre più vicino il suo trasferimento in Catalogna.

Coutinho al Barcellona e Deulofeu al Napoli? Scenario possibile, almeno per quanto riguarda la prima parte. Il fanstasista brasiliano è finito nuovamente fuori dall’elenco dei convocati di Klopp per la sfida del suo Liverpool contro il Burnely. Potrebbe essere l’ennesimo indizio di una cessione al Barcellona sempre più imminente. L’arrivo in blaugrana dell’ex Inter, potrebbe quindi liberare l’ex Milan, obiettivo del Napoli.