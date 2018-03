Cragno: “Lunedi batteremo gli azzurri, voglio fare un favore alla Juve”

Il portiere del Cagliari ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

“Siamo stati capaci con Juve e Inter di dire la nostra con prove intense e determinate. Con il Napoli dobbiamo provarci dal primo minuto. Sarà dura, ma non esistono partite perse prima di giocarle. Sono primi in classifica con un rullino impressionante di nove vittorie di fila. Dare il cento per cento non basterà.

Si può sgambettare questo Napoli giocando da squadra. La stiamo preparando bene, con la tensione giusta: queste partite richiedono dosi supplementari di concentrazione e temperamento.

Manderei in tribuna tutti i tre tenori. Mertens, Insigne e Callejon giocano e segnano sempre. Leverei Insigne: è il più in forma.

Siamo concentrati sul Napoli. Alla Sardegna Arena ci dobbiamo sdebitare con i tifosi.

Su tattica e gestione della gara stiamo seguendo le indicazioni di Lopez. I tifosi stiano tranquilli, diremo la nostra.

Reina? Gli ruberei l’esperienza internazionale, la personalità e il gioco con i piedi. Scudetto? Lunedi notte spero di fare un piacere alla Juve” .

