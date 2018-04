Criscitiello: “Zero titoli e molti rimpianti, ma possiamo dire solo Brava Juve”

Michele Criscitiello ha espresso il suo pensiero su TMW, qui riportiamo un passaggio su come considera conclusa ormai la lotta per lo scudetto in questa stagione.

“Il Napoli ha giocato il più bel calcio, certamente, ma per abbattere la Juventus non è bastato. Nessun rimpianto. Ma soprattutto nessun rimprovero. A questa squadra non si può dire nulla per come ha lottato pur di raggiungere un sogno. Il Napoli può e deve solo dire “Brava Juventus”. Le colpe del Napoli sono altre, in questa stagione. Ad esempio quella di aver rinunciato a tutto il resto pur di raggiungere questo sogno. Sarebbe stato ancora più complicato ma la stagione si chiuderà senza titoli e con molti rimpianti”.

Comments

comments