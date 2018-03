Secondo quanto riporta il Secolo XIX Criscito sta per tornare a Genoa, quella che è stata in passato la sua casa calcistica ed a giugno lascerà lo Zenit.

I russi hanno provato in tutti i modi a prolungare il contratto al proprio capitano ma per il calciatore è troppo forte la voglia di tornare in Italia e godersi la famiglia. Essendo in scadenza può firmare un contratto da 1,2 mln a stagione più vari bonus già da ora, con futuro da Dirigente.

A cura di Sabrina Fiorenzano

Comments

comments