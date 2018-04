Crisi rossoblu, Cagliari e Bologna condividono le critiche

Entrambe reduci da due sconfitte, le due squadre rossoblu non vivono un momento felice.

Non è stato un bel weekend per Cagliari e Bologna, le due squadre sono uscite sconfitte dai match di Verona e Crotone e restano in una zona preoccupante di classifica, soprattutto i sardi.

Il Cagliari al rientro in Sardegna è stato duramente contestato dai tifosi dopo la sconfitta subita a Verona. Ieri a tarda sera un gruppo di supporter ha atteso la squadra all’arrivo in aeroporto per un confronto con allenatore e giocatori. Toni accesi, qualche insulto e il classico invito a dare di più in campo, ad onorare la maglia. Intanto Diego Lopez rimane al suo posto in panchina ma un eventuale passo falso sabato con l’Udinese potrebbe essergli fatale. La squadra da domani va in ritiro.

Anche se con un +8 sulla zona salvezza, il ko di Crotone (sedicesimo stagionale) non è passato inosservato in casa Bologna: la dirigenza rossoblù ha infatti deciso di mandare la squadra in ritiro da domani sera, almeno fino alla gara di domenica con l’Hellas Verona, appuntamento da non fallire per la squadra di Donadoni, che attualmente ha otto punti di margine sulla zona retrocessione. Il ritiro sarà in un albergo della città.

In settimana il tecnico dovrà inoltre fare i conti con diversi problemi di infermeria: ai box Destro e Keita, da valutare Gonzalez, Nagy e pure Donsah, che a Crotone ha rimediato una distorsione al ginocchio destro: il centrocampista ghanese sarà sottoposto domani agli esami strumentali.

Fonte: Ansa

