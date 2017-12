Cristiano Ronaldo: “Potevo andare alla Juve ma scelsi lo United perché era il mio sogno da quando ero bambino”

A Dubai si è svolta l’ottava edizione dei Globe Soccer Awards.

Cristiano Ronaldo è stato premiato come miglior giocatore del 2017 e ai microfoni di Sky Sport ha rivelato: “Bisogna essere onesti, perché lo sanno tutti. Quando avevo 17 anni, e ho cominciato a giocare per lo Sporting Lisbona, molti club erano interessati a me. Ma l’uomo chiave è sempre stato lui, Mendes. Mi ha sempre dato la giusta direzione.

Certo, mi ricordo c’era anche della Juventus, ed ero felice, perché è un club straordinario. Però si parlava anche del Real Madrid, del Manchester e di molti altri club. Ma il club che mi offriva condizioni migliori era il Manchester United, era il mio sogno perché da quando ero bambino desideravo giocare in Premier League. Mi piaceva molto di più rispetto alla Serie A. Lo United mi ha dato questa opportunità grazie soprattutto a Ferguson anche se ovviamente anche Mendes mi ha aiutato ad arrivare lì