Cristiano Ronaldo schock, rischia 10 anni di carcere

Il campione portoghese del Real Madrid potrebbe pagare amaramente una presunta evasione.

Cristiano Ronaldo è abituato a segnare a raffica, ma di autogol, sul campo, non ne ha mai fatti. Quello ipoteticamente realizzato fuori dal campo, tuttavia, è ancora più clamoroso: secondo quanto svelato da Cadena Ser, i suoi legali avrebbero chiamato tre periti per smontare le accuse di evasione da 14,7 milioni di euro ma la versione del Fisco spagnolo è stata confermata punto per punto dagli stessi.

Stando a quanto svelato dalla radio iberica, i periti avrebbero giudicato la versione del giocatore come “la più assurda che hanno mai visto”: per CR7, nello specifico, i diritti di immagine vanno catalogati a “patrimonio immobiliare”, soggetto a una fiscalità inferiore, e non come “reddito da lavoro”. Ma questa teoria non ha convinto i periti. Secondo Cadena Ser Ronaldo ora può solo negoziare con l’agenzia tributaria, o andare incontro al rinvio a giudizio con un rischio di condanna di 10 anni di carcere.

Quando venne fuori l’indagine del Fisco, Cristiano Ronaldo sembrò sul punto di voler lasciare Madrid la scorsa estate. Poi tutto è rientrato anche con un cospicuo aumento dell’ingaggio. E, guarda un po’, proprio in questi giorni sono emerse nuove voci di malumore del giocatore.

