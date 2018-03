Crolla un ex monastero ai Tribunali: 4 operai trasportati in ospedale

Tragedia sfiorata ai Tribunali, nel cuore di Napoli.

Secondo quanto riferisce Il Mattino è crollato il muro perimetrale della chiesa San Paolo Maggiore. Al momento del crollo stavano lavorando quattro operai: tre sono riusciti a evitare il crollo, il quarto è stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco e portato in ospedale in codice rosso. Anche gli altri tre operai sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Ora sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e polizia.

Fonte foto: ilmattino.it

Comments

comments