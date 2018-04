Terminano le gare di ritorno valevoli per i quarti di finale di Europa League ma la Lazio saluta la comeptizione.

Sconfitto l’Arsenal che comunque passa e va in semifinale. Il Marsiglia vince e c’entra l’obiettivo qualificazione. La sconfitta dell’Atletico Madrid non ha inciso e passa il turno. Esce la Lazio sconfitta per 4-1 contro il Salisburgo.

Immobile aveva dato speranza alla Lazio con il gol nel secondo tempo, facendo credere che i giochi erano chiusi, che la qualificazione era nelle loro mani ma dopo un solo minuto Dabbur pareggia. I biancocelesti vanno in confusione e in solo 20 minuti perdono la qualificazione per mano dei gol di Haidara, Hee-chan e Lainer.

Questi i risultati finali

CSKA Mosca-Arsenal 2-2

Marsiglia-Lipsia 5-2

Salisburgo-Lazio 4-1

Sporting-Atl. Madrid 1-0

