Crosetti: “Collina per la Juve sarà sempre quello di Perugia”

Il giornalista de “La Repubblica”, Maurizio Crosetti, commenta così su Twitter le parole di Agnelli.

“Collina per la Juventus resterà sempre quello con l’ombrello di Perugia: senti parlare Agnelli ma la voce è di Giraudo e Moggi, ancora”. Non usa mezzi termini Maurizio Crosetti, giornalista de “La Repubblica“, dal suo profilo Twitter per commentare in modo eloquente le dichiarazioni post-gara di Agnelli in Real Madrid-Juventus. Inevitabile il ricordo di quel Perugia-Juventus 1-0 all’ultima giornata del campionato 1999/2000, che fu giocato sotto il diluvio e con oltre un’ora di ritardo e consegnò lo Scudetto a sorpresa alla Lazio.

E Collina per la Juve resterà sempre quello con l’ombrello di Perugia: senti parlare Agnelli ma la voce è di Giraudo e Moggi, ancora. — maurizio crosetti (@m_crosetti) 12 aprile 2018

