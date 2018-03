Crotone-Atalanta a rischio rinvio per bufera

La partita tra i calabresi e i bergamaschi rischia di essere rinviata per maltempo

Allerta meteo arancione e comunicato immediato diffuso dal comune di Crotone che testualmente, per le prossime 24 ore: “raccomanda prudenza e massima collaborazione. In particolare prestare attenzione ai sottopassi, scantinati e nei luoghi prossimi a fiumi, torrenti e canali”. Nelle prossime ora la presa di decisione definitiva. Tutto dipende dalla diretta volontà del prefetto Cosima di Stani, che insieme alla protezione civile ed ad altri ordini preposti deciderà come agire.

