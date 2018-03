Crotone, frattura ad un piede per Budimir

Brutte notizie per la squadra in lotta per la salvezza.

– Il Crotone perde il suo attaccante più in forma: Ante Budimir, ha riportato la frattura di un piede a causa di un contrasto di gioco in allemns Gli esami strumentali cui il centravanti croato é stato sottoposto hanno evidenziato la frattura del terzo metatarso del piede sinistro. L’arto è stato già immobilizzato e si stanno valutando le terapie più opportune. Non si sa, al momento, per quanto tempo Budimir sarà costretto a restare fuori squadra.

