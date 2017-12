Crotone-Napoli apre la caccia al gol numero 500

Nelle prime diciotto giornate del campionato di Serie A sono stati segnati 498 gol, con una media di 2,80 gol a partita.

Di questi gol 268 (53,81%) sono stati segnati dalle squadre di casa e 230 (46,19%) da quelle che hanno giocato in trasferta.

Volendo stilare una classifica dei migliori attacchi, è attendibile il dato della media-gol a partita, non avendo le squadre di serie SA giocato un uguale numero di partite non solo in totale, ma anche in casa e in trasferta.

Il miglior attacco in generale del campionato è la Lazio con 43 gol in 17 partite e una media di 2.53. Il peggiore è quello del Benevento con appena 9 gol e una media di 0.50 a partita. Il Napoli è terzo con 2.28 gol a partita dietro anche la Juventus con una media di 2.50 gol a partita.

La Lazio alla pari della Sampdoria è anche il miglior attacco casalingo, mentre quello della Juventus è un attacco corsaro con l’incredibile media di 2.88 gol segnati in ogni trasferta. Il Napoli si conferma al terzo posto per i gol segnati in trasferta, mentre scende al quarto per quelli realizzati al San Paolo.

