Crotone-Napoli, le pagelle: Allan incontenibile, torna a splendere Marekiaro

Il Napoli batte il Crotone 1-0 allo Scida e chiude il 2017 da campione d’inverno. Ecco le pagelle degli azzurri:

Reina 6: “Sempre tanta personalità da parte dello spagnolo, forse troppa quando nel secondo tempo rinvia con troppa superficialità consegnando il pallone a Trotta. Quest’ultimo controlla e calcia, ma Pepe smanaccia e non si fa sorprendere. Bella parata anche sul tiro a giro di Martella, sempre nel secondo tempo”

Maggio 6: “Fa tremare dalla paura tutti i tifosi del Napoli al 94′ con quel intervento su Ceccherini. Ma in realtà lui subisce il fallo, decisione giusta da parte dell’arbitro”

Albiol 6: “Partita attenta, unica pecca è l’ammonizione ottenuta per un intervento in ritardo. Ammonizione comunque giustificata perchè impedisce il contropiede del Crotone”

Koulibaly 6,5: “Il solito muro, nulla da aggiungere”

Hysaj 6: “Bene in fase difensiva, potrebbe fare molto di più in fase offensiva considerando il tanto spazio che gli viene concesso dalla retroguardia del Crotone”

Jorginho 6: “Leggermente in affanno, partita mediocre ma degna di sufficienza”

Allan 7: “Veramente in condizioni fisiche straordinarie, è il primo a pressare sul portatore di palla, si sovrappone con Maggio e sopratutto trova uno splendido assist per Hamsik. Davvero difficile giocare meglio di così”

Hamsik 7,5: “Un giocatore totalmente rinato, terzo goal di fila e goal numero 117 con la maglia azzurra. Sempre più nella storia del Napoli. Quel goal 115 evidentemente gli pesava molto, è un giocatore totalmente ritrovato fisicamente e sopratutto mentalmente. Segna il goal decisivo per portare a casa i 3 punti ed è sempre nel vivo del gioco, le poche occasioni da goal create dal Napoli lo vedono quasi sempre protagonista”

Callejon 6: “Partita sufficiente, unico tiro in porta lo fa nel secondo tempo dopo la splendida traversa colpita da Insigne, in quel’occasione Cordaz gli dice di no. Per il resto poca roba”

Mertens 6: “Prende la sufficienza giusto perchè il Napoli ha vinto, decisamente fuori condizione. Spento, appannato, quasi mai pericoloso, ma sopratutto tanto impreciso”

Insigne 6: “Nemmeno lui ha fatto una grande partita, ha un’occasione nel primo tempo con Cordaz che gli dice di no con una gran parata. Nel secondo tempo uno splendido tiro a giro che si stampa sulla traversa”

Zielinski 6: “Entra bene in partita al posto di Insigne, ma non da la scossa giusta ai compagni”

Diawara 6,5: “Entra molto bene in partita, sfiora anche il goal con una gran botta da fuori, Cordaz si oppone con una gran parata”

Comments

comments