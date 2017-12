Il difensore svizzero ma naturalizzato albanese Arlind Ajeti, è stato ammonito nella gara giocata e persa dal Crotone ieri all’Olimpico contro la Lazio.

Per Ajeti, già diffidato, ora scatta la squalifica che gli impedirà di essere in campo nell’anticipo della 19° e ultima giornata di andata di campionato contro il Napoli in programma allo stadio Scida di Crotone venerdì 29 dicembre alle ore 20:45.