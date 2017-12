Crotone-Napoli, in vendita i biglietti: tessera necessaria

Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti di Crotone-Napoli, 19esima giornata di Serie A in programma venerdì 29 dicembre alle ore 20.45.

I tagliandi potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita Listicket abilitati e sul sito web di Listicket. Non sarà possibile acquistare i biglietti presso il Punto Vendita di Via G.Di Vittorio.

Per l’accesso al Settore Ospiti dei Residenti in Campania sarà necessario essere titolari della Tessera del Tifoso. La vendita terminerà alle ore 19 di giovedì 28 dicembre. Il prezzo del biglietto è di 35 euro, la capienza del Settore dello Stadio Ezio Scuda è di 1.800 posti.

Fonte: sscnapoli.it