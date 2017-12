A Crotone si chiude il 2017 del Napoli: lo attende un’impresa non riuscita neanche a Juve, PSG, City, Barcellona e Real Madrid

La trasferta di Crotone chiude l’anno solare 2017 del Napoli.

Un anno che ha visto la squadra di Sarri avere in campionato un rendimento in trasferta strabiliante.

Se dovesse uscire imbattuto anche dallo Scida, il Napoli chiuderebbe il 2017 senza aver mai perso in trasferta in campionato.

Impresa questa non riuscita in Italia neanche alla Juventus ma, addirittura, neanche ai top club europei quali PSG, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.

Il Napoli nel 2017 in campionato ha giocato finora 19 gare in trasferta, conquistando 17 vittorie e 2 pareggi (nello scorso campionato 2-2 a Sassuolo e nel campionato in corso 0-0 a Chievo) segnando in totale 53 gol e subendone 17.