Crotone-Spal, le formazioni ufficiali

Importantissima sfida salvezza nella gara delle 12:30 del 26° turno di Serie A.

Il “lunch match” propone un interessantissimo Crotone-Spal, che potrebbe rivelarsi decisivo per la permanenza di una delle due squadre in massima serie. I pitagorici hanno un vantaggio di quattro punti in classifica e un successo sarebbe un’importante accelerata verso la salvezza, mentre gli estensi, vincendo, potrebbero portarsi a un solo punto dai rivali, attualmente fuori dalla zona retrocessione.

Queste le formazioni ufficiali:

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis, Mandragora; Ricci, Budimir, Nalini. All. Zenga

Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Simic; Lazzari, Schiattarella, Grassi, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci. All. Semplici

