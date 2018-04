Cruciani: “Chiellini verrà squalificato. Buffon mi ha sorpreso”

Giuseppe Cruciani è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Io non ho pregiudizi, l’arbitro non deve avere cuore ma deve fischiare ciò che vede. Se un reato lo commetti all’ultimo secondo non è reato. Le interpretazioni sul rigore sono tanti ma credo che l’arbitro sia in buona fede. Vedendolo live il rigore ci sta e si può dare, quando lo vedi dopo è dubbio.

Il piagnisteo juventino esiste per quello che è successo ieri sera. Credo che Chiellini sarà squalificato perché non puoi dire che pagano. Buffon mi ha sorpreso, non puoi dire che non hai cuore ma il bidone d’immondizia, non puoi dire tutto ciò che hai detto. Certe cose che dice la stampa napoletana a confronto di quello che ha detto Buffon ieri sera è nulla.

Non credo che questa cosa influenzi sul campionato. E’ mancato quel pizzico di follia per gestire la partita. Il calcolo però lo avrà punito”.

