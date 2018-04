A Tiki Taka è intervenuto anche Giuseppe Cruciani.

Queste le sue parole: “Il Napoli non è stanco, è una squadra che ha le stesse percentuali della Juventus per vincere il campionato. Insigne guadagna 3,6 milioni di euro all’anno può sopportare che qualche tifoso scontento, pagante, sia infastidito da una prestazione, non hanno bombardato né insultato ma solo fischiato e credo che sia un diritto da parte dei tifosi”.

