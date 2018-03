Crudeli: “Reina è a Milano, in corso le visite mediche”

Tiziano Crudeli, Giornalista ed opinionista di 7 Gold, è intervenuto a Radio Marte

“Reina questa notte ha dormito a Milano per effettuare stamattina le visite mediche, non so precisamente dove perchè il Milan è molto discreto in queste cose e fa tutto in gran segreto.Se Reina quini verrà al Milan, Donnarumma sicuramente andrà al PSG. Sia Reina che Strinic saranno rossoneri, due giocatori tra l’altro che il Napoli ha svenduto ma ciò significa che il Milan non ha molte risorse. Ci sta pareggiare con l’Inter ma non ci sta perdere in quel modo contro la Roma. Io sono milanista ma stravedo per il Napoli, giocano il miglior calcio” .

