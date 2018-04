Cucchi: “Si può fare sempre meglio, nel calcio come nella vita”

Gli auguri pasquali “riflessivi” della voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”.



“Auguro a tutti di vivere questa giornata con la convinzione che si può fare meglio, sempre: in un campo di calcio e nella vita. Buona Pasqua”. Questi gli auguri di Riccardo Cucchi attraverso il suo profilo Twitter. Il giornalista di Rai Sport, co-conduttore della Domenica Sportiva, si lancia via social in un interessante parallelismo fra vita e calcio.

Auguro a tutti di vivere questa giornata con la convinzione che si può fare meglio, sempre: in un campo di calcio e nella vita. Buona Pasqua. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) 1 aprile 2018

