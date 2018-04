Cucchi: “Campionato infinito. Non si è riaperto perchè non si era chiuso”

Il giornalista commenta così la sfida scudetto fra la Juventus e il Napoli che domenica si giocheranno il campionato.

“Campionato infinito. Lo affermo da mesi: non finirà finché non lo dirà la matematica. Non si è mai riaperto, perché non si è mai chiuso. #CrotoneJuve #NapoliUdinese. In attesa di #JuventusNapoli”. Queste la parole di Riccardo Cucchi dal suo profilo Twitter dopo le sfide di ieri sera fra Crotone e Juventus allo Scida e Napoli e Udinese al San Paolo. La storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” e attuale co-conduttore della “Domenica Sportiva” sottolinea la difficoltà di decretare in anticipo la vittoria finale dei bianconeri, così come avevano fatto in tanti, ritenendo aperto il campionato fin quando la matematica non sancirà l’effettiva vittoria di Juve o Napoli del titolo di Campione d’Italia.

Campionato infinito. Lo affermo da mesi: non finirà finché non lo dirà la matematica. Non si è mai riaperto, perché non si è mai chiuso. #CrotoneJuve #NapoliUdinese. In attesa di #JuventusNapoli — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) 19 aprile 2018

–

“Campionato infinito. Lo affermo da mesi: non finirà finché non lo dirà la matematica. Non si è mai riaperto, perché non si è mai chiuso. #CrotoneJuve #NapoliUdinese. In attesa di #JuventusNapoli”. Queste la parole di Riccardo Cucchi dal suo profilo Twitter dopo le sfide di ieri sera fra Crotone e Juventus allo Scida e Napoli e Udinese al San Paolo. La storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” e attuale co-conduttore della “Domenica Sportiva” sottolinea la difficoltà di decretare in anticipo la vttoria finale dei bianconeri, così come avevano fatto in tanti, ritenendo aperto il campionato fin quando la matematica non sancirà l’effettiva vittoria di Juve o Napoli del titolo di Campione d’Italia.

Comments

comments