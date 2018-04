Il giornalista di Rai Sport commenta così la sfida odierna fra la Juventus e il Benevento.

“Partita non facile per la Juventus. Ha concesso molto e ha messo in campo meno qualità di quella che ha a disposizione. 3 punti sudati. Gran gol di Douglas Costa. Il Benevento è partito troppo tardi. Giocando come oggi, sarebbe rimasto in Serie A”. Queste la parole di Riccardo Cucchi dal suo profilo Twitter dopo la sfida fra Benevento e Juventus. La storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” e attuale co-conduttore della “Domenica Sportiva” sottolinea la difficoltà dei bianconeri giunti alla vittoria solo grazie a due rigori e ad una magia di Douglas Costa, e “tira le orecchie” al Benevento sempre più vicino alla retrocessione matematica paradossalmente nel momento migliore della sua prima stagione in Serie A.

Partita non facile per la #Juventus. Ha concesso molto e ha messo in campo meno qualità di quella che ha a disposizione. 3 punti sudati. Gran gol di #douglascosta. Il #Benevento è partito troppo tardi. Giocando come oggi, sarebbe rimasto in #SerieA #beneventojuve — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) 7 aprile 2018



“Partita non facile per la Juventus. Ha concesso molto e ha messo in campo meno qualità di quella che ha a disposizione. 3 punti sudati. Gran gol di Douglas Costa. Il Benevento è partito troppo tardi. Giocando come oggi, sarebbe rimasto in Serie A”. Queste la parole di Riccardo Cucchi dal suo profilo Twitter dopo la sfida fra Benevento e Juventus. La storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” e attuale co-conduttore della “Domenica Sportiva” sottolinea la difficoltà dei bianconeri giunti alla vittoria solo grazie a due rigori e ad una magia di Douglas Costa, e “tira le orecchie” al Benevento sempre più vicino alla retrocessione matematica paradossalmente nel momento migliore della sua prima stagione in Serie A.

Comments

comments