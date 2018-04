Cucchi: “Il caso-Nicchi dice quale livello di odio si raggiunge nel calcio”

Riccardo Cucchi non usa mezzi termini per commentare la vicenda delle pallottolle all’AIA.

“La denuncia di Nicchi dice quale livello di odio si può raggiungere nel calcio. E bastano poche parole sbagliate. Perché le parole sono azioni”. Parole dure quelle del giornalista Riccardo Cucchi, direttamente sul suo profilo Twitter, per commentare le assurde minacce di morte ricevute dal presidente dell’Associazione Arbitri Italiana Marcello Nicchi e da due collaboratori, fra i quali l’ex arbitro internazionale ora designatore Nicola Rizzoli (CLICCA QUI).

La denuncia di #Nicchi dice quale livello di odio si può raggiungere nel calcio. E bastano poche parole sbagliate. Perché le parole sono azioni. @AIA_it — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) 5 aprile 2018

