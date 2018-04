Cucchi: “Ha ragione Massimiliano Allegri sulla sua Juventus”

Riccardo Cucchi commenta così la conferenza-stampa del tecnico della squadra bianconera.

“Ha ragione Allegri. Una Juventus ordinata, attenta in fase difensiva e che metta in campo la tecnica dei suoi giocatori, può tenere aperta la partita nel doppio confronto. Che il Real Madrid sia favorito non vuol dire che sia già tutto scritto. Anzi”. Queste le parole su Twitter di Riccardo Cucchi, giornalista e radiocronista Rai, inerenti la conferenza-stampa del tecnico della Juventus poco fa prima della sfida di Champions League al Real Madrid.

