Cucci: “Già successo di uscire dalle coppe, ma lo scudetto non è arrivato. Turnover mortificante”

Italo Cucci ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Sono rimasto stupito quando ho sentito Sarri arrabbiato con i giocatori, quando lui per primo ha detto che l’obbiettivo principale è il campionato. Per me il turnover è una cosa demenziale, il Napoli è uscito dalla Coppa Italia, dalla Champions e ora rischia di uscire dall’Europa League. Tutto ciò, per me, non è propedeutico alla vittoria del campionato. Non è mentalità, vincere aiuta a vincere, perdere aiuta a perdere. Tutto quello che abbiamo visto è già successo con Mazzarri, Benitez e con lo stesso Sarri, tutto per vincere lo scudetto ma poi lo scudetto non è arrivato. I giocatori sono talmente legati a lui che quando lo vedono poco interessato ad una competizione reagiscono di conseguenza. In più il Napoli ha ormai un’attenzione internazionale per cui la figuraccia di ieri sera avrà delle conseguenze.

Il turnover mortifica il gioco del calcio. I calciatori sono fatti per giocare e c’è una statistica che mostra come se non arrivi mai in fondo alle competizioni internazionali, non arrivi in fondo nemmeno nel tuo campionato. La forza di una squadra si vede a livello internazionale, non a livello locale. Il Napoli è andato a fare una passeggiata, invece guardate il Milan che ha di nuovo fame. Le partite si giocano per vincerle”.

