Cuccureddu: “Vincere a Cagliari per mettere pressione alla Juve”

Antonello Cuccureddu ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Il Napoli può mettere in crisi chiunque con quegli attaccanti lì. Stanno facendo un grande campionato e il fatto di stare primi contro la Juventus gli fa onore. Cagliari? Il problema è la fase difensiva perché si chiuderanno per ripartire e quando il Napoli trova squadre così può andare in difficoltà. Sarri la starà preparando benissimo perché vincere vuol dire mettere pressione alla Juve, perché sì che deve recuperare la partita, ma contro l’Atalanta, che non è facile, e psicologicamente non è un vantaggio trovare l’avversario a più quattro punti”.

