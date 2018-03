Da Benevento, gli occhi del Napoli su un talento giallorosso

Il Napoli è già al lavoro sul fronte mercato: l’obiettivo del ds Giuntoli è quello di regalare a Maurizio Sarri degli elementi adatti a migliorare e, soprattutto, ampliare la rosa.

Uno di questi, secondo l’edizione odierna de Il Sannio, potrebbe essere Enrico Brignola, giovane attaccante di proprietà del Benevento: il giovane, classe 1999, è molto duttile, dal momento che può essere impiegato sia come seconda punta che come ala destra. Nel corso di questa stagione ha collezionato, finora, 10 presenze (per un totale di 711 minuti) bagnate da 3 gol, di cui uno all’Olimpico contro la Roma, squadra nella cui formazione under 17 ha militato per una stagione. Il suo ottimo momento di forma è stato coronato dall’esordio in Nazionale under 19, avvenuto nella giornata di ieri.

