Da portiere a battitore d’asta: Reina anima una serata di beneficenza con altri sette azzurri

Giovedì scorso, secondo l’edizione de Il Mattino, sette azzurri hanno presenziato alla serata organizzata dall’Unione giovani commercialisti di Napoli in favore della Onlus Dottor Sorriso, una associazione che si occupa della raccolta fondi per realizzare progetti in favore dei bambini ricoverati negli ospedali pediatrici italiani. Pepe Reina per l’occasione ha indossato i panni del battitore d’asta nel locale di Coroglio HBToo, dove era presente assieme ad Hamsik, Mertens, Koulibaly, Tonelli, Mario Rui e Jorginho.

