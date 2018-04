Da Torreira a Perin, per il Napoli il derby di Genova vale 70 milioni

Sampdoria-Genoa sarà un derby dalle forti tinte azzurre con due uomini-mercato del Napoli che si sfideranno sul campo. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

“Lucas Torreira e Mattia Perin sono perfetti uomini derby, veri punti di riferimento di Sampdoria e Genoa. Entrambi, però, sono anche i giocatori più in vista delle formazioni genovesi, quelli su cui hanno messo gli occhi squadre importanti in Italia e in Europa. Il regista della Samp ha una clausola rescissoria di 25 milioni, anche se Ferrero lo quota già 50 (e visto quello che è riuscito a fare l’estate scorsa con Schick, chissà cosa può succedere). Stuzzica da tempo l’Atletico Madrid ed ha ingolosito prima l’Inter e poi il Napoli. Quest’ultimo sta inseguendo anche Perin, come possibile erede di Reina, ma non solo: vicinissimo al Milan l’estate scorsa, cercato pure dalla Juve, ha una quotazione vicina ai 20 milioni”.

Comments

comments