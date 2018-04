Da Verona: Chievo acciaccato, problema assenze in difesa

Simone Antolini, giornalista de L’Arena di Verona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle condizioni dei giocatori del Chievo Verona, prossimo avversario del Napoli.

“Jaroszynski e Dainelli non hanno giocato col Sassuolo per dei problemi da valutare. E lo stesso anche per Gamberini, che è uscito anzitempo ieri. Inoltre anche Bani ha qualche problemino e bisognerà vedere le sue condizioni. C’è quindi un problema in difesa, visto che c’è anche la squalifica di Cacciatore, un po’ di emergenza”.

