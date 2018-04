Da Verona: Giaccherini verso una maglia da titolare

Giaccherini molto proabilmente giocherà titolare nella sfida di domenica al San Paolo, lo riferisce il giornalista de l’Arena Simone Antolini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Parlerà soprattutto l’infermeria: non ci sarà Cacciatore squalificato per far posto a De Paoli, vedremo se tornerà il 4-4-2 che ha dato solidità nel momento del bisogno. L’impressione è che la linea difensiva riveda Tomovic dall’inizio. Nel ruolo di trequartista Giaccherini viene spinto anche dalla questione legata alle motivazioni”.

Comments

comments