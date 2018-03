D’Agostino: “L’errore è stato dire no al Napoli. Tante critiche su Jorginho”

Gaetano D’Agostino, ex giocatore ed oggi allenatore della Virtus Antella, è stato vicino nel vestire la maglia azzurra.

D’Agostino non accettò l’offerta del Napoli ma oggi si dice pentito. Queste le sue parole ai microfoni di gianlucadimarzio.com: “Un’esperienza meravigliosa qui si vogliono fare le cose con programmazione, quest’anno è stato influenzato anche dal fattore stadio: giochiamo in casa a Brindisi e questo non aiuta. Siamo partiti molto bene, mentre nella seconda parte abbiamo pareggiato tanto. Ci manca una vittoria per poterci salvare matematicamente e poter puntare a qualcosa di più grande.

Capello, Marino, Spalletti e Sarri? Da tutti ho cercato di prendere qualcosa, tatticamente e sotto il profilo della gestione del gruppo. Oggi mi piace tantissimo Allegri.

Alcuni errori li capisci solo dopo, ma tutti sbagliamo: l’essenziale è rendersi conto degli errori. Certe scelte affrettate non le farei più”.

Esempi concreti: “Dire no al Napoli perché mi cercavano anche Juventus e Real Madrid – riavvolge il nastro a 10 anni fa – non ho avuto la giusta lucidità all’epoca. Se tornassi indietro prenderei un po’ di tempo in più”.

Nazionale? Oggi si cambia troppo e si veste la maglia della Nazionale troppo presto. Io sono stato convocato dopo 120 presenze in Serie A. 3 giugno 2009, a Pisa: che giornata, è nei miei ricordi. Nel 2006 abbiamo vinto il Mondiale in coda a un percorso nel quale Lippi aveva uno zoccolo duro. Le novità erano legate solo a calciatori che facevano grandi cose in campionato. Oggi non è più così e lo paghi. I talenti oggi ci sono, ma occorre aspettarli e puntare su di loro. Ho letto tante critiche verso Jorginho, non si può pretendere che in Nazionale abbia subito lo stesso rendimento del Napoli”.

