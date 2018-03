Dal calcio alla politica il passo è breve: Galliani e Sibilia senatori, Lotito fuori

Domenica 4 marzo l’Italia è stata chiamata a votare per il nuovo Governo.

I risultati non sono stati come qualcuno si immaginava, nessuno dei partiti presentati ha vinto con la maggioranza. La cosa che più fa sorridere è vedere che alcuni personaggi del calcio siederanno al Senato, come Galliani.

Adriano Galliani, l’ex amministratore delegato del Milan, è stato eletto e diventerà Senatore della Repubblica per le file di Forza Italia. Con lui ci sarà anche Carlo Sibilia, eletto in Campania, candidato alle elezioni FIGC, anche Sibilia è nelle file di Forza Italia.

Per il Movimento5stelle ci sarà il presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata, che diventerà deputato.

Non è andata bene a Claudio Lotito, presidente della Lazio e della Salernitana. Lotito era candidato al Senato con Forza Italia.

Comments

comments