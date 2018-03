Dall’Argentina buone notizie per il Napoli

Decisione del Tata Martino che rende felice Benitez. Nell’amichevole tra Argentina ed Ecuador, giocata questa notte al MetLife Stadium nel New Jersey, Gonzalo Higuain non è sceso in campo. L’attaccante argentino aveva disputato invece l’intera amichevole giocata qualche giorno prima, a Washington, con il Salvador che si era conclusa con il risultato di 2-0. Benitez aveva chiesto alla punta argentina di risparmiarsi un po’ in queste due partite in vista della sfida decisiva di sabato in campionato contro la Roma. Il tecnico argentino, alla fine ha accontentato lo spagnolo.

La partita con l’Ecuador si è conclusa con il risultato di 2-1 con le reti di Pastore, Aguero e Bolaños per l’Ecuador.

Articolo di Marco Salvadori

