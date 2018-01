Dalla Spagna arriva un’indiscrezione clamorosa: “Il PSG vuole anche Cristiano Ronaldo”

Secondo “El Confidential”, il PSG dopo aver fatto lo sgarbo al Barcellona prendendo Neymar, è pronto a farlo anche al Real prendendo Cristiano Ronaldo



Pare che CR7 abbia chiesto un ulteriore aumento dello stipendio, ed il PSG sarebbe pronto ad inserirsi e provare a sfilarlo al Real per portalo sotto la Tour Eiffel.

Lo sceicco Nasser Al-Khelaïfi sarebbe disposto ad inserie anche Edinson Cavani nella trattativa per portare Ronaldo a Parigi, non è un mistero che Florentino Perez stia cercando da tempo un sostituto di Benzema, inoltre l’attaccante uruguagio non è più molto a suo agio a Parigi dopo l’arrivo di Neymar e accetterebbe volentieri di andare a Madrid.

Il PSG dunque dopo le due maxi operazioni che hanno portato Mbappe e Neymar, è pronto a fare un altro colpaccio e formare con Cristiano Ronaldo il tridente delle meraviglie.

Un’operazione che qualora si concretizzasse avrebbe del clamoroso.