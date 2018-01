Il noto quotidiano spagnolo Marca, titola così “Deulofeu màs fuera che dentro del Barcelona”

Secondo il portale spagnolo Marca, Deulofeu lascerà quasi sicuramente il Barcellona. Dopo 4 partite consecutive senza convocazione, pare che l’esterno blaugrana non rientra nei piani del tecnico Valverde e verrà dunque ceduto nel mercato di gennaio.

Occasione ghiotta dunque per molte squadre, in Italia specialmente per Inter e Napoli.