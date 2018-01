Dalla Spagna: duello Napoli-Inter per Deulofeu. Il Barcellona ha deciso, ma il giocatore prende tempo

Secondo quanto riportato dal portale “Sport”, il giocatore spagnolo sarebbe conteso da Napoli e Inter.

Questa mattina si sarebbe svolto un incontro tra la dirigenza del Barcellona e gli agenti di Deulofeu, giocatore in orbita Napoli. Da discutere sarebbe stato proprio l’interessamento degli azzurri e dell’Inter per l’esterno. La preferenza dei blaugrana sarebbe per il Napoli, che offrirebbe contanti, mentre l’Inter vorrebbe proporre un prestito. Gli agenti del giocatore hanno preso del tempo per pensare, la decisione dovrebbe arrivare in questi giorni.