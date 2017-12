Secondo quanto scrivono in Spagna, Vincenzo Montella è il nuovo allenatore del Siviglia.

Il club andaluso ha esonerato il precedente tecnico Berizzo ed ha puntato con decisione sull’ex “Aeroplanino” che, secondo il quotidiano AS, avrebbe trovato l’accordo con il Milan per la buonuscita e stasera atterrerà in Spagna per firmare il contratto.