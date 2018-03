Dalle stalle alle stelle. La ragione per la quale tutto i calciatori vorrebbero essere allenati da Sarri.

Dall’arrivo di Sarri a Napoli molte cose sono cambiate. Il valore del club è cresciuto portando il Napoli ad essere apprezzato in tutta Europa per la qualità del gioco espresso. Ma una crescita si è avuta soprattutto nel valore di mercato dei calciatori.

Prima dell’arrivo del tecnico toscano gli unici calciatori ricercati dai top club europei erano solo Lavezzi, Cavani ed Hamsik. Di questi tre i primi due hanno lasciato Napoli per andare a Parigi mentre Hamsik, come risaputo da tutti, è rimasto qui per l’amore provato nei confronti della città.

Con Sarri il valore di molti calciatori è aumentato a vista d’occhio. Partiamo ad esempio da Jorginho: il suo valore con Sarri si è addirittura quadruplicato passando dai 10 milioni utilizzati per il suo acquisto dal Verona ai 40 milioni di valore attuali.

Un altro esempio può esser fatto con Koulibaly. Da calciatore praticamente sconosciuto ad uno dei difensori più forti in circolazione con un valore di 50 milioni o forse di più considerando l’attuale mercato dei difensori.

O ancora con Ghoulam e Hysaj che ora sono valutati 20 milioni dal mercato quando, fino a qualche anno fa, non valevano più di 5 milioni.

Ma quel che conta è che ora tutti questi calciatori di sopra menzionati sono ricercati da molti top club europei che si preparano ad incredibili aste di mercato nella prossima estate.

