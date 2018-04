Il futuro di Massimiliano Allegri sembra non essere alla Juventus.

Già da tempo si parla di Allegri lontano da Torino a fine stagione. The Sun, quotidiano inglese, parla del tecnico bianconero come futuro predecessore di Antonio Conte alla panchina del Chelsea.

Per ora allgeri non parla del suo futuro, per lui è ancora il tecnico della Juventus ma se più voci lo vogliono lontano da Torino qualcosa di vero c’è.

