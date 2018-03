Dall’Inghilterra: Forza Napoli! Vinci lo scudetto per il bene del calcio

La sfida scudetto tra Napoli e Juventus suscita grande interesse in tutta Europa, considerando che il campionato italiano è l’unico tra i maggiori campionati europei ad essere ancora aperto per la lotta al titolo.

Il giornalista del tabloid inglese The Sun, Nick Elliot, nel corso del suo editoriale ha parlato della corsa scudetto tra Napoli e Juventus schierandosi totalmente dalla parte degli azzurri:

“Sono innamorato di questo Napoli. E anche tu dovresti esserlo…” Così scrive il giornalista sul proprio profilo Facebook.

Elliot poi spiega i motivi per il quale tutti dovrebbero essere grati al Napoli per ciò che sta facendo: “18, 13, 11 e 9 punti. Sono queste le attuali distanze di vantaggio a favore delle squadre in vetta alla classifica in quattro dei cinque principali tornei d’Europa. Bayern Monaco, Manchester City, PSG e Barcellona sono scappate via nei propri campionati, in cui la lotta per la vittoria finale è ormai già risolta.

E’ per questo motivo che tutti noi dovremmo sostenere il Napoli. Gli uomini di Maurizio Sarri sono in testa alla Serie A con un solo punto di vantaggio sulla Juventus, pronta a capitalizzare al massimo ogni minimo passo falso.

I giganti di Torino – la Juventus, ndr – hanno vinto il titolo nelle ultime sei stagioni, ragion per cui sono in tanti a tifare per il Napoli nell’unica corsa al titolo ancora aperta nei principali campionati europei. Diego Armando Maradona guidò la squadra alla vittoria nel 1986/87 e nel 1989/90, gli unici due Scudetti nella storia del club.

In parole povere, sono degli adorabili sfavoriti”.

Poi il paragone con il Leicester: “Aggiungiamo un tifo febbrile e una città irrimediabilmente innamorata del calcio e avremo la ricetta per una delle vittorie calcistiche più romantiche degli ultimi anni, seconda solo al miracolo compiuto dal Leicester”.

Elliot poi conclude così, dicendo che una vittoria del Napoli sarebbe un bene per il calcio: “Per il lungo dominio nel campionato italiano che va avanti dal 2010/11, la Juventus è il ritratto dei cattivi. Dybala e Higuain hanno realizzato complessivamente 27 gol e la loro potenza di fuoco potrebbe essere troppo forte anche per questo Napoli.

“E’ per il bene del calcio che vorrei prevalessero le truppe di Sarri. Niente affligge di più lo sport che la monotonia e la prevedibilità. PSG, Bayern Monaco e Juventus hanno recentemente stravolto a proprio favore i rapporti di forza con le rispettive rivali. Tuttavia, proprio come riuscito al Monaco – in Francia, ndr – lo scorso anno, anche il Napoli ha la possibilità di rovinare la festa al migliore della classe. E se dovesse riuscirci, sarà un bene per la percezione globale del valore di intrattenimento della Serie A. […] Continuerò ad ammirare la struggente forza di Manchester City, PSG, Bayern Monaco e Barcellona ma, per la possibilità di infliggere un duro colpo alla monotonia, seguirò particolarmente da vicino la Serie A.

Forza Napoli, fallo per il bene del calcio!”.

