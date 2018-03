Dall’Inghilterra, si prospetta un’asta per Jorginho

La grande stagione del Napoli ha permesso a parecchi calciatori azzurri di mettersi in mostra, facendosi notare anche dalle migliori squadre europee.

Uno di questi è Jorginho, regista che si è guadagnato anche la Nazionale a suon di grandi prestazioni: l’italo-brasiliano ha tantissimi estimatori in Premier League e, secondo il Mirror, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per accaparrarsi il suo cartellino. In particolar modo, il Liverpool, che con ogni probabilità perderà Emre Can a zero, starebbe pensando a Jorginho per sostituire il tedesco, ma dovrà battere la concorrenza di Arsenal e Manchester United. Il quotidiano, inoltre, attribuisce al centrocampista del Napoli una valutazione di circa 60 milioni di euro.

Comments

comments