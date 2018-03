D’Amico: “Questo è un campionato avvincente, Gattuso che carattere”

Andrea D’Amico, procuratore, è intervenuto a Radio Marte

“Queste partite sono delicate, è chiaro che da qui alla fine possono cambiare gli equilibri. E’ un campionato avvincente. Gattuso ha saputo dare al Milan quello di cui avevano bisogno, dedizione al lavoro, carattere e determinazione. Lui è uno che non guarda in faccia a nessuno, chi si allena bene, gioca. E non sono sorpreso che adesso alleni una grande squadra e poi conosce Milanello molto bene. Non mi aspettavo il Sassuolo così in crisi quest’anno, avevano una rosa importante ma credo che andranno oltre la salvezza” .

Comments

comments