Dani Alves: “Astori? siamo poco turbati, muoiono di fame tanti bambini…”

L’ex Juve in conferenza stampa pre-match di Champions commenta così la scomparsa del collega.



“La morte di Astori? Non siamo turbati più di tanto, anche perché non lo conoscevamo molto. Sicuramente sono addolorato per la sua famiglia, penso che Davide abbia svolto il suo compito in questo mondo caotico e sarà ormai già in un mondo migliore.

Ogni giorno però muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono la stessa attenzione, eppure sono altrettanto importanti. Tutti dobbiamo morire perché qui siamo di passaggio, magari siamo tristi, ma non di certo come i suoi familiari”.

